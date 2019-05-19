- Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması: Tüm müzikli etkinlikler iptal edildi Haberi

-Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

-katılımcılardan detay

-Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp'ın konuşması

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir polisin şehit edilmesi dolaysıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması buruk geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100'ncü yıldönümü Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinliğinde, dün Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin şehit olması dolayısıyla tüm müzik ve çalgılı etkinlikler iptal edildi. Kutlamada yapılan açılış konuşmalarında şehit Kayadibi’ne rahmet okunarak ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Buruk havada kutlanan 19 Mayıs, öğrencilerin karate ve wushu gösterileri ile son buldu. Millieğitim konferans salonunda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinliğine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, açılış konuşmasında, “Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönülle dolaşmasının 100. yıl dönümü, o gün Samsun’un vatansever insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla, sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlikte gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” ifadelerini kulandı. Konuşmaların ardından karate ve wushu gösterilerinde dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler takdim edilmesiyle program son buldu. (BB-SD-

