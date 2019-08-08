Şanlıurfa’da boş arazide vurulmuş halde erkek cesedi bulundu Haberi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da boş bir arazide tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş bir erkeğin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde yaşandı. Boş arazide hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırmada cesedin 49 yaşındaki Diyap Ayneli'yi ait olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, Ayneli'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

