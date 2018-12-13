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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da boru kavgası: 9 yaralı Haberi

Şanlıurfa’da boru kavgası: 9 yaralı Haberi

hastanede görüntü

Polis Hastane Jandarma Silahlı Kavga 

-jandarmada görüntü
-polislerde görüntü
-karabalıkta görüntü
-yaralıda görüntü
-ambulas yaralıyı taşırken görünrü

( ŞANLIURFA ) -- Akrabaların menfeze boru yerleştirme kavgasında 9 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında yoldaki menfeze boru yerleştirme nedeniyle yaşanan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesine bağlı Usluca kırsal mahallesine bağlı Işıldak Sokakta yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki aileden bir taraf, suyun tahliye olabilmesi için yolu kazıyarak boru yerleştirdi. Suyun kendi tarlasına aktığını iddia eden karşı taraf ise borunun kaldırılmasını isteyince akraba aileler arasında tartışma başladı.
Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyünce taşlı, sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Celal B., Mustafa B., Eren B., Arif E., Feyzi E., Mustafa E., Koçi E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla ve olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3’ü karşı tarafın da aynı hastanede olması nedeniyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mustafa B.’nin silahla vurulduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle jandarma tarafından kırsal mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (EZ-SD-
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