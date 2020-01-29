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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama

Şanlıurfa’da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama

arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Plastik Patlayıcı Bomba İmha Uzmanları Terör Örgütü Avcılık Bombalı Araç 


- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden zanlılardan F.A. ile M.M. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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