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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyede İzle

Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyede İzle

Zanlıların adliyeye sevki

Polis Plastik Patlayıcı Bomba İmha Uzmanları Bombalı Araç Trol 

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Karayolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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