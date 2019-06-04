Şanlıurfa’da binlerce kişiye tirit ikramında uzun kuyruklar oluştu Haberi

-Binlerce kişiye tirit ikramı

-Tirit ikramı için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar

-Tirit dağıtan ailenin fertlerinden Osman Topal açıklaması

-Vatandaşların açıklaması

-genel



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da namaz sonrası tirit kuyruğu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından binlerce kişiye tirit yemeği ikram edildi. Tirit yemeğinden tatmak isteyen binlerce vatandaş uzun kuyruk oluşturdu. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Topal ailesi tarafından Hızmalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bayram namazından çıkan vatandaşlara yöreye özgü olan ve geçmişinin Hazreti İbrahim'e dayandığı rivayet edilen tirit yemeği dağıtıldı. Binlerce kişi, ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiridi alan vatandaşlar, alanda hazırlanan masalarda yemeklerini yedi. Aile fertlerinden Osman Topal, babalarından kalan tirit geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirti. Topal, 5 bin kişiye tirit ikram ettiklerini belirti. Tirit yemeğinden yemek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, sabırla beklediklerini aktararak, ikramda bulunan Topal ailesine de teşekkür etti. (BB-

