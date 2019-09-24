Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da beyaz altında rekolte düşüklüğü yaşanıyor İzle

Şanlıurfa'da beyaz altında rekolte düşüklüğü yaşanıyor İzle

Şanlıurfa

Hastalık Tarım Mısır Hayvancılık Hayvan 

-Şanlıurfa'da 'beyaz altın' da rekolte düşüklüğü yaşanıyor
-Çiftçi Halit Gökçe'nin konuşması
- Çiftçi Muhittin Gökçe konuşması
-Pamuk tarlasından görüntüler
-Pamuk biçerinden detaylar
-Pamukta çalışan işçilerden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Beyaz altında buruk hasat ŞANLIURFA

- Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta rekolte düşüklüğü yaşanıyor. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadı devam ediyor. İl genelinde ekim alanı her geçen yıl genişleyen pamuk, tekstil, yağ ve hayvancılık sektöründe kullanılıyor. Bu yıl pamukta yaşanan rekolte düşüklüğü, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Çiftçi, rekolte düşüklüğünün yanı sıra ürüne yapılan masrafların çok olmasından dolayı zarar etiklerini söyleyerek böyle devam etmesi halinde pamuk ekilen alanlarda gelecek yıl itibari ile buğday ile mısıra yöneleceklerini söyledi.

Pamuk bu yıl hastalıklardan çok etkilendi Pamukta bu yıl çok masraf ettiklerini ve karşılığını alamadığını belirten çiftçi Halit Gökçe, “ Gelecek yıl artık buğday ve mısır ürünlerini ekeceğiz. Bu yıl pamukta maliyetler çok yükseldi. Pamukta bu yıl ilaç, mazot, gübre ve hastalık çok yoğun oldu. Pamuk fiyatı da çok düşük. Pamuk işini artık bırakacağız. İnşallah gelecek yıl buğday, mısır ekeceğiz. Pamuk bu yıl hastalıklardan çok fazla etkiledi. Her hafta pamuğa iki defa ilaçlama yaptık. Pamuk bu yıl ne kadar verim yüksek olursa, yapılan masraflardan dolayı zarar ediyoruz” dedi.
Rekolte düşüklüğü yaşanıyor Çiftçi Muhittin Gökçe de, “Bu yıl halk dilinde tahtakurusu, kurt hatalığı ve zeng çok yoğun oldu. Pamukta her sulamada iki defa ilaçlama yaptık. İlaçlama yapıyoruz ama hastalığı bir türlü gideremedik. Şimdiki hastalıkların çeşitleri çok olduğu için bir evresi bulunmuyor. Hastalığın 2-3 evresi bulunuyor. Çarpık yapılaşma oluşuyor. Özellikle bu yıl tahta kurusu, böcekler pamuğa aşırı derecede zarar verdi. Bu sebeplerden dolayı pamukta rekolte düşüklüğü yaşanıyor” diye konuştu.
(SÖ-SD-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı