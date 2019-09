Şanlıurfa'da beyaz altında rekolte düşüklüğü yaşanıyor İzle

-Şanlıurfa'da 'beyaz altın' da rekolte düşüklüğü yaşanıyor

- Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta rekolte düşüklüğü yaşanıyor. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadı devam ediyor. İl genelinde ekim alanı her geçen yıl genişleyen pamuk, tekstil, yağ ve hayvancılık sektöründe kullanılıyor. Bu yıl pamukta yaşanan rekolte düşüklüğü, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Çiftçi, rekolte düşüklüğünün yanı sıra ürüne yapılan masrafların çok olmasından dolayı zarar etiklerini söyleyerek böyle devam etmesi halinde pamuk ekilen alanlarda gelecek yıl itibari ile buğday ile mısıra yöneleceklerini söyledi.



Pamuk bu yıl hastalıklardan çok etkilendi Pamukta bu yıl çok masraf ettiklerini ve karşılığını alamadığını belirten çiftçi Halit Gökçe, “ Gelecek yıl artık buğday ve mısır ürünlerini ekeceğiz. Bu yıl pamukta maliyetler çok yükseldi. Pamukta bu yıl ilaç, mazot, gübre ve hastalık çok yoğun oldu. Pamuk fiyatı da çok düşük. Pamuk işini artık bırakacağız. İnşallah gelecek yıl buğday, mısır ekeceğiz. Pamuk bu yıl hastalıklardan çok fazla etkiledi. Her hafta pamuğa iki defa ilaçlama yaptık. Pamuk bu yıl ne kadar verim yüksek olursa, yapılan masraflardan dolayı zarar ediyoruz” dedi.

Rekolte düşüklüğü yaşanıyor Çiftçi Muhittin Gökçe de, “Bu yıl halk dilinde tahtakurusu, kurt hatalığı ve zeng çok yoğun oldu. Pamukta her sulamada iki defa ilaçlama yaptık. İlaçlama yapıyoruz ama hastalığı bir türlü gideremedik. Şimdiki hastalıkların çeşitleri çok olduğu için bir evresi bulunmuyor. Hastalığın 2-3 evresi bulunuyor. Çarpık yapılaşma oluşuyor. Özellikle bu yıl tahta kurusu, böcekler pamuğa aşırı derecede zarar verdi. Bu sebeplerden dolayı pamukta rekolte düşüklüğü yaşanıyor” diye konuştu.

