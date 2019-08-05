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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Yerde yatan yaralılar

Polis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri 

-polisin müdahalesi genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Komşuların bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralandı- Bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı. İddiaya göre aynı apartmanda oturan iki komşu arasında bahçeye çöp atma kavgası yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırırken kavgayı ayıran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-MFT-
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