Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

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( ŞANLIURFA ) -- Komşuların bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralandı- Bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında çıkan bahçeye çöp atma kavgasında 3 kişi yaralanırken 8 kişi ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde çıktı. İddiaya göre aynı apartmanda oturan iki komşu arasında bahçeye çöp atma kavgası yaşandı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırırken kavgayı ayıran polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-MFT-

