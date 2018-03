Şanlıurfa’da at arabalı eylem

-Atlarıyla birlikte büyükşehir belediyesi önünde toplanan eylemciler

-Açıklama

-Detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da at arabalarının evlerinin önünden zabıta tarafından götürülerek el konulduğunu iddia eden at arabası sahipleri duruma tepki göstererek eylem yaptı. Şanlıurfa’da geçimini at arabası ile sağlayan at arabacıları, zabıta tarafından evlerinin önünde at arabalarının götürülerek el konulduğunu iddia etti. Duruma tepki gösteren at arabası sahipleri, Büyükşehir Belediyesi’nin önünde atlarıyla birlikte eylem yaptı. Polisin olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı eylem, yaklaşık bir saat sonra grup üyelerinden iki kişinin belediye yetkilileri ile görüşmesinin ardından olaysız bir şekilde son buldu.