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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da askeri sevkiyat

Şanlıurfa'da askeri sevkiyat

- - Askeri araçlarından detay - Çoğunluğunu lojistik araçların oluşturduğu askeri konvoy Gaziantep'e doğru yola çıktıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa 'dan yola çıktı.Kentteki birliklerden gönderilen zırhlı araçlar ile personel, Gaziantep istikametine hareket etti.Personel taşıyıcılar, lojistik araçları ile yakıt tankerlerinin bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoyun, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Konvoy 

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