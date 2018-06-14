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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

hastane önünde alınan önlemler

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Silahlı Kavga Arazi Kavgası Alabalık 

-jandarmadan görüntüler
-acil ve hastane
-ambulanslar
-hastanedeki kalabalık

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Aslan ailesi arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga yaşandı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Yusuf Aslan kardeşlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırsal mahalleye çok sayıda jandarma sevk edilirken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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