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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'boru' kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'boru' kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa 'da akrabalar arasında "boru" kavgası: 6 yaralı

: - Şanlıurfa 'da akrabalar arasında "boru" kavgası - 6 yaralı - Hastane önünden detay görüntüler Şanlıurfa 'da akrabalar arasında "boru" kavgası: 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.İddiaya göre, Usluca Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında, yağmur suyunun tahliyesi için menfeze boru yerleştirilmesi dolayısıyla tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Olayın büyümemesi için güvenlik güçleri mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.

Hastane Güvenlik Güçleri Yağmur Suyu 

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