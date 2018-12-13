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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa'da 9 bin 999 adet ayakkabı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı

Şanlıurfa'da 9 bin 999 adet ayakkabı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı

Öğrencilere ayakkabı dağıtımı

Öğrenciler 

-Altınbaşak ilk ve ortaokulundan görüntüler
-Öğrencilerden görüntüler
-ŞUSDER Başkanı Mehmet Demir'in konuşması
-İl Mili Eğitim Müdür Yrd. İbrahim Canbek'in konuşması

( ŞANLIURFA )- Öğrencilerin ayakkabı sevinci duygulandırdı- "Ayaklar üşümesin 9 bin 999 ayakkabı" projesi ile öğrencilerin yüzü güldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 9 bin 999 ayakkabı projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtımına başlandı. Şanlıurfa’yı Sevdirme Değerlerini Koruma ve Tanıtma Derneği (ŞUSDER), 9 bin 999 bot projesi kapsamının, ilk etabında, Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesi'nde yer alan Altınbaşak ilk ve ortaokul öğrencilerine bot hediye edildi. 9 bin 999 bot projesi kentteki özellikle kırsal kesimdeki yardıma ihtiyacı olan çocuklara soğuk kış günlerinde ayaklarının üşümemesi için bot yardımına devam edilecek. “Projemizi tüm kentte devam ettireceğiz” Güzel ve anlamlı bir projeye imza attıklarını aktaran ŞUSDER Başkanı Mehmet Demir, “Şanlıurfa ŞUSDER Drneği olarak güzel bir projeye imza attık. Minik öğrencilerimizin ayakları üşümesin. Güzel bir projeye imza attık. Minik ayaklar üşümesin projesi adı altında 9 bin 999 ayakkabı toplan 10 bin ayakkabı dağıtımına başladık. Milli Eğitim müdürümüzde bu projede desteği oldu. Memleketimizin dört bir yanında gelen desteklerle ilk etabımızı Eyyübiye ilçemize bağlı Altınbaşak İlk ve ortaokulda başladık. Minik öğrencilerimizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. İlk etabımızı başladık. Şehrimizin dört bir yanında özellikle ayakkabı ihtiyacı olan öğrencilerimize bot yardımına devam edeceğiz. Biz bu şehre çok şey borçluyuz, bütün dostlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek ise, “Bunun gibi yardımlara ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin ihtiyacı vardır. ŞUSDER’in böyle bir proje yaptıkları için yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Ayakkabı alan öğrenciler de, yeni ayakkabıların çok güzel ve mutlu olduklarını aktararak, ayakkabı ihtiyaçlarının giderildiği için, bu yardımı gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.
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