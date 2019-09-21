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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 6’ncı kattan atlayan genç kız ağır yaralandı...Kızın düşme anları kamerada

Şanlıurfa’da 6’ncı kattan atlayan genç kız ağır yaralandı...Kızın düşme anları kamerada

Şanlıurfa’da bir binanın 6’ncı katından kendini boşluğa bırakan kız ağır yaralandı

Genç Kız Kamera Cep Telefonu Irak 

-Olay yerinden görüntüler
-Kızın yere düşme anından görüntü
-Bir vatandaşın kızı ikna etme çabaları ( Hayır hayır!!! atlama)

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir binanın 6. katına çıkan genç kız, kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kızın düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın 6’ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Çiğdem Kurtak, kendisini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Kurtak, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurtak'ın düşme anı, alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaybedildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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