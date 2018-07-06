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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Ele geçirilen çalıntı motosikletler

Çakal 

-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 4 gün boyunca yapılan çalışmalarda çalıntı oldukları belirlenen 233 motosiklet ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yaptı. Viranşehir, Akçakale, Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde 4 gün süren şok baskınlar neticesinde 4 bin motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonunca piyasa değeri 600 bin lira olan 233 motosiklet ele geçirilirken 108 kişi hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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