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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 3 bin 300 konut yapılacak

Şanlıurfa’da 3 bin 300 konut yapılacak

Vatandaşlardan görüntü

Konut Projesi Urus Mimari 

-röp.

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak 3 bin 300 konut için başvurular başladı.
Başvurular yoğunluk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi” için başvurular başladı.
Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, Ziraat Bankası’nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul ediliyor. Başvuru bedeli olarak 2+1 konutlar için 500, 3+1 kontular için de 1000 TL ödeme yapılıyor. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek ve başvuru sahipleri arasında “Hak sahibi belirleme” kurası yapılacak. Bu kapsamda Şanlıurfa’da da yapılması planlanan 3 bin 300 konut için başvurular kabul ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. (BB-SD-Y)
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