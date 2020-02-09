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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 3 ayrı operasyonda 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa’da 3 ayrı operasyonda 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi

zanlıların emniyetten çıkarılışı

Adli Kontrol Uyuşturucu Irak Trol 

-adliyeye sevk
-Uyuşturucu fotoları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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