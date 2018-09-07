Şanlıurfa'da 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

- Zanlıların adliyeye götürülmesi - Adliye binasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da kapkaç yöntemiyle telefon çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde bir vatandaşın yanına yaklaşan 2 kişi, kapkaç yöntemiyle telefonu alarak kaçtı.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddia edilen B.T. ile M.E.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.