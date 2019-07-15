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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Protokol üyelerinden görüntüler

Askeri Darbe Alabalık Darbe Girişimi Üniversite Öğrencisi Dernek Başkanı 

-Programdan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yıl dönümünde İstanbul’da şehit düşen üniversite öğrencisi Mustafa Direkli mezarı başında anıldı. 15 Temmuz günü askeri darbe girişimine karşı koymak için önünde durduğu tanktan ateş açılması sonucu İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şehit düşen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli için Bediüzaman Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.
Burada düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şehit Aileler dernek başkanı Mehmet Yavuz, Şehit Mustafa Direkli'nin babası Nihat Direkli, protokol üyeleri ile STK temsilcileri bıraktı. Mezara karanfil bırakıp dua eden kalabalık, şehit Direkli’nin ailesine sabır diledi.
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