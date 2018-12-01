Şanlıurfa’da 15 bin kişiye tirit ikramı Haberi

-Vatandaşlardan görüntüler

-Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un konuşmaları

-Genel görüntü ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da 15 bin kişiye yöresel lezzet olan tirit ikramı yapıldı. Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Şanlıurfa’nın yöresel lezzeti olan tirit ikramı, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

Hazreti İbrahim Camiinde düzenlenen Haliliye Belediyesi 4. Geleneksel Tirit Ziyafetine Haliliye Belediye Başkan Fevzi Demirkol, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bahattin Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Cemil Çadak, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, Meclis üyeleri Abdülkadir Altundağ ve Feyat Akbaş, Haliliye Müftüsü İbrahim Halil Okulu ile vatandaşlar katıldı.

Okunan dualar ve tekbirler eşliğinde 15 bin vatandaşa tirit ikram edildi. Tirit ziyafetine katılan vatandaşlara teşekkür eden Demirkol, “Bu yılda dördüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel tirit ikramımıza, halkımız büyük bir teveccüh göstermiştir. Ben katılan halkımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Haliliye Müftümüz İbrahim Halil Okulu, AK Parti İl Başkan Yardımcımız Cemil Çadak ve İl Başkanımız Bahattin Yıldız, ziyafetimize gelen misafirlerimize, evlerine gelmiş gibi elleriyle ikramda bulundular. İkramları için ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



