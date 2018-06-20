Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazırlanıyor...Vatandaşlar 35 dereceyi bulan sıcakta üstlerine sıkılan su ile serinledi Haberi

Şanlıurfa Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazırlanıyor...Vatandaşlar 35 dereceyi bulan sıcakta üstlerine sıkılan su ile serinledi Haberi

mitinge gelen kalabalık

Kalaba Alabalık Miting Alanı 

-vatandaşların üzerine serin su sıkılması
-yaşanan coşku
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için mitingin düzenleneceği alana akın etti. Vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için ekipler tarafından kalabalığın üzerine serin su sıkılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gün Şanlıurfa’da halkla buluşuyor. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere miting alanına akın etti. Alanda duracak yer kalmazken kalabalık yollara taştı. Yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada miting alanına gelenleri serinletmek için belediye ekipleri tarafından kalabalığın üzerine hortum ve fıskiyelerle serin su sıkılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı