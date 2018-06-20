Şanlıurfa Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazırlanıyor...Vatandaşlar 35 dereceyi bulan sıcakta üstlerine sıkılan su ile serinledi Haberi

-vatandaşların üzerine serin su sıkılması

-yaşanan coşku

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için mitingin düzenleneceği alana akın etti. Vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için ekipler tarafından kalabalığın üzerine serin su sıkılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gün Şanlıurfa’da halkla buluşuyor. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere miting alanına akın etti. Alanda duracak yer kalmazken kalabalık yollara taştı. Yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada miting alanına gelenleri serinletmek için belediye ekipleri tarafından kalabalığın üzerine hortum ve fıskiyelerle serin su sıkılıyor.

