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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- SANKO Okullarında Kariyer Günleri Haberi

- SANKO Okullarında Kariyer Günleri Haberi

Programdan detaylar

Duygusal Zeka Üniversite Sınavı Kullar Öğrenciler Objektif 

-Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu konuşması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Özel SANKO Okullarında üniversite sınavına girecek öğrenciler için bölüm ve meslek seçimi anlamında yön gösterecek ‘Kariyer Günleri’ etkinliği düzenlendi.
Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Saltuk Ertop katıldı.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte özellik üniversite sınavına girecek öğrencilerin meslek seçimleri konusunda sunumlar gerçekleştirildi.
Programda konuşan Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, “ İnsan hayatında önemli kararlar alır. İnsan bu kararları hem mantıklı hem duygusal zekasıyla alması gerekiyor. Eğer sizler hep mantıksal kararlar alırsanız bu kararlar sizleri ilerde mutlaka yoracaktır. Veya sadece duygusal kararlar almışsanız, bu da sizi yoracaktır. Dolayısıyla hem yüreğinize hem beyninize olan kararlar almanız gerekiyor. Kendinizi çok objektif bir şekilde tanımanız gerekiyor. Bu konuda anne babanızdan faydalanabilirsiniz ama onların hayali meslekleri değil. Hayati tecrübelerinden faydalanın“ diye konuştu.
Konuşmaların ardından SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Saltuk Ertop öğrencilere seminer verdi. (AKG-SD-Y)
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