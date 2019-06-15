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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Saniyelerle sınava alındı

Saniyelerle sınava alındı

Okul bahçesinde bekleyen öğrenci ve velilerden görüntü

Polis Kullar Öğrenciler 

-Sınava alınan öğrenciler
-Son saniye ile sınava giren kız öğrenci
-Röportajlar

( VAN ) VAN

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Van’da heyecanla başlarken, geç gelen kız öğrenci son saniyelerle sınava alındı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da öğrenci ve velileri YKS heyecanı sardı. Geleceklerini belirlemeye yardımcı olacak ve üniversite kapılarını kendilerine açacak sınav için emek harcayan öğrenciler, bugün ve yarın farklı oturumlarda yapılacak olan YKS için okulların önünde hazır bulundu. Sınavın yapılacağı okulların çevresinde polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, saat 09.30’dan itibaren adaylar, üst aranmasından geçirilerek salonlara alındı. Öğrencilerin yanı sıra velilerin de heyecanlı olduğu sınav öncesinde bazı aileler, Yasin okuyarak çocuklarının başarısı için dua ettiler. Öte yandan kapıların kapanmasının hemen ardından okul önüne gelen bir kız öğrenci ise son saniyelerle sınava alındı. Sınava girecek olan öğrenciler bir yıl boyunca emeklerinin karşılığını almak için içeride ter dökeceklerini ifade ederken; veliler ise en az çocukları kadar heyecanlı olduklarını dile getirerek sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.
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