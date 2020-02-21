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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı Haberi

Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı Haberi

- Zanlıların otomobil ve plaka çalma anları güvenlik kamerası görüntüsü

( BURSA )- Bursa'da otomobil ve plaka hırsızları güvenlik kamerasında BURSA

Hırsızlar Yakalandı Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Bursa'da 6 otomobil ve 1 plaka çalan 4 zanlı yakalandı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bursa genelinde 6 ayrı oto ve 1 adet plaka hırsızlığı olayı ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında H.B ve B.S., Z.T ve V.R.A isimli 4 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin sokakta park halinde bulunan bir aracı düz kontak yöntemi ile çalmaları ve bir aracın plakasını sökmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerin yer göstermesi ile çaldıkları otomobiller bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden V.R.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.B, B.S ve Z.T. tutuklandı. (HG-MŞ)
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