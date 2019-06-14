- Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde Protokol Hatası İzle



- Dün Bişkek’te 19.'su düzenlenen Şangay İşbirliği Örgüt’ünün Liderler Zirvesi'nde, liderler ismi okunup salona girerken Pakistan Başbakanı İmran Han ismi okunmadan salona girince protokol hatası yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokay’ın ismi okunduğu sırada henüz ismi okunmayan Pakistan Başbakanı İmran Han koridordan ilerleyerek, herkes ayakta beklerken protokoldeki yerine oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin içeri girmek üzereyken Pakistan Başkanı İmran Han’ın ismi okundu. Ancak Putin’in önünde İmran Han yoktu. Putin bu duruma şaşırırken, içeride bulunan İmran Han oturduğu yerden ayağa kalktı ancak kendisini dikkate alan kimse yoktu. Salondaki herkes ayakta Putin’in gelişini izlerken, İmran Han tekrar yerine oturdu. Görüntü daha sonra büyük ilgi toplayarak sosyal medyada paylaşıldı.

