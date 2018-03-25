Sandıklı Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'i dualarla son yolculuğuna uğurladı



- Batman'da bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışma sonrasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin memleketi Sandıklı’da dualarla tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Batman'da bölücü terör örgütleri ile girilen çatışma sonucunda Şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Çelik'in naaşı, önce uçak ile memleketi Afyonkarahisar'a ulaştı. Buradan kara yolu ile Sandıklı ilçesine getirilen şehidin naaşı önce helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Ardından Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin, cenaze namazının kılınacağı Sandıklı Ulu Camii'ne getirildi.

Şehit İbrahim Çetin ‘in babası Salih Çetin , annesi Cennet Çetin ve eşi Zehra Çetin tören boyunca sağlık görevlilerinin yardımları ile ayakta durabildi Şehidin annesinin ve eşini yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Şehidin 5 yaşındaki ikiz kızları ise olanlardan habersiz yakınlarının kucaklarında olanları izledi. Evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Çetin'in ailesi camide taziyeleri kabul etti. Ardından öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, Sandıklı Şehir Mezarlığında bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya , Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.



