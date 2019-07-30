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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sandıklı’nın Akharım beldesinde orman yangını

Sandıklı’nın Akharım beldesinde orman yangını

-Yangın alanından görüntüler

Karahisar Orman Yangını Helikopter Yükselen Yangına Müdahale 

--Helikopterin yangına müdahalesi

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi yakınlarında çıkan orman yangınına 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi. Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi Karadağ mevki Şerban korusunda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan alevler ve yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ilçesi ve Akharım Beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma kapsamında yangın kontrol altına alınırken 5 hektarlık alandaki meşe ağaçları yandı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
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