Sandıklı domatesi büyükşehirlerden talep görüyor - AFYONKARAHİSAR Haberi
- Domates serasından görüntüler - Domates toplayan tarım işçileri - Domateslerden detay - Murat Dağlı'nın konuşmasıSandıklı domatesi büyükşehirlerden talep görüyor - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 800 dekar alana kurulu ve jeotermal su ile ısıtılan seralarda üretilen domatesler başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ile gönderiliyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 800 dekar alanda kurulu jeotermal seralarda üretilen domatesler başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok ile gönderiliyor.İlçede seracılık yapan Sandıklı Tarım'ın sahibi Murat Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004 yılında 10 dönüm alanda, jeotermal sera ile işe başladıklarını söyledi.
Seralarda konutların ısıtılmasında kullanılan termal suyu kullanarak geri dönüşümü de sağladıklarını belirten Dağlı, "İşe başladığımızda bölgedeki tek sera vardı. Şu anda ilçede aynı yöntem ile üretim yapan 18 sera var. Yaklaşık 800 dekar sera alanında üretim yapılıyor." dedi. Seraların kaplıcalardan çıkan ve konutları ısıtan 50 - 55 derecelik sıcak su ile ısıtıldığını anlatan Dağlı, şöyle devam etti:"Seralarımızda boşa giden suyu değerlendirmiş oluyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Toprak yerine Sri Lanka’dan getirilen Hindistan cevizi kabuğu kullanıyoruz. Üzerinde kaya yünü bulunuyor. Fidelerimiz bununla geliyor. Her yıl dikimi aralık ayının 15 ila 25’i arasında yapıyoruz. Mart ayında hasada başlıyoruz. Üçüncü hasadı yapıyoruz. Bir seradan her hasatta yaklaşık 60 ton ürün elde ediliyor. Sandıklı domatesi kaliteli. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi birçok ile gönderiyoruz, daha önce Rusya ve Avrupa’ya da gönderiyorduk. Yine Suudi Arabistan’dan talep var. Yakın zamanda oraya da gidecek gibi görünüyor. Sandıklı çok ışık alan ve jeotermal bir bölge olduğu için yatırım tercihi bu tarafa kayıyor."