Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sandıklı’daki trafik kazası böyle görüntülendi

Sandıklı’daki trafik kazası böyle görüntülendi

-Kaza anı

Trafik Kazası Kamera Karahisar Direksiyon 

--Kaza yapan otomobillerin görüntüsü
--Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar Antalya karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazada Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki 43 HP 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Selçuk E., yol kenarındaki durağa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı