Sandıklı’daki trafik kazası böyle görüntülendi

--Kaza yapan otomobillerin görüntüsü

--Genel görüntüler



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar Antalya karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazada Selçuk E. idaresindeki 35 ZP 415 plakalı otomobil, Kadriye P. idaresindeki 43 HP 404 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Selçuk E., yol kenarındaki durağa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

