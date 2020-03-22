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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini yapıyor

Sandıklı’da zabıta ekipleri yaşlıların alışverişini yapıyor

Zabıta ekiplerinin alış-veriş yapması

Telefon Faturası Yumurta Alışveriş Elektrik Faturası Zabıta 

--eve alış-verişlerin teslim edilmesi
-Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş konuşması
-Detay görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını Sandıklı Zabıta Müdürlüğü ekipleri karşılıyor.Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatları doğrultusunda zabıta görevlileri tarafından yaşlılar için bir ekip oluşturulduğunu belirten Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde destek verdiklerini belirtti.
Zabıta Müdürlüğü’ne gelen telefonu anında değerlendirmeye aldıklarını belirten Öztopbaş, “Hasta ve yaşlı insanlarımız bizi arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Başta ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddeleri istiyorlar. Gelen telefonu hemen değerlendirip hızlı bir şekilde alışverişimizi yapıp evlerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında telefon faturası, elektrik faturası, ısınma kontörü gibi ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyoruz. Nadiren de olsa sokakta gördüğümüz yaşlıları da evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Biz her zaman yaşlılarımıza hizmet vermek için burada hazırız” dedi.
Zabıta tarafından ihtiyaçları evine getirilen 70 yaşındaki Hasan Karagöz, uygulamanın güzel ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.


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