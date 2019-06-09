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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sandıklı’da tatilcilere son gün hediyesi Haberi

Sandıklı’da tatilcilere son gün hediyesi Haberi

- Çiçek dağıtımı görüntüleri

Güzergah Eflatun Kırmızı Işık Farkındalık Karahisar 

-- Araçlardaki vatandaşlara çiçek verilmesi
-- Yoldan görüntüleri
-- Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa çöl röp
-- Sandıklı Kaymakamı eflatun Can Tortop röp

( AFYON KARAHİSAR)- Yoldan geçenlere 1.5 ton domates ve 2 bin çiçek dağıtıldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolu üzerine kurulan stantlarda 9 günlük tatilden dönen vatandaşlara serada yetiştirilen domates, çiçek ve broşür dağıtıldı. Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde tatil beldelerinden dönen vatandaşlar, Antalya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Bu yoğunluğu fırsata çeviren ve tatil beldelerinden dönenlerin sıklıkla kullandığı Sandıklı ilçesinde yol kenarlarına stantlar açıldı. Stantlarda, kırmızı ışıklarda duran araçlara ilçedeki termal seralarda yetişen 1.5 ton domates ve 2 bin adet çiçeğin yanı sıra ilçenin tanıtımının bulunduğu broşürler dağıtıldı. Belediye çalışanlarınca yapılan dağıtımlar memnuniyetle karşılandı. Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl de uygulamayı yerinde inceleyerek bir müddet çiçek ve domates dağıtımı yapıp çalışmaya katkı sağladı. "İlçemizi daha iyi tanıtacağız" Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Antalya ve Denizli’den Afyon, Ankara, İstanbul ve Bursa istikametine olan ilçemizde tatilden dönen vatandaşlarımıza jeotermal seralarımızda yetişen çiçek ve salkım domateslerini hediye ediyoruz. Küçük tanıtım broşürlerini veriyoruz. Kazasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yol güzergahımız da ilçe tanıtımına katkı sağlayacak şekilde dizayn edilecek. Yol kenarına ilçenin nadide ürünlerinin satabileceği mekanlar oluşturacağız. Bu çalışmamızda bunun ilk basamağıdır, ilk aşamasıdır. İlçemizi burada ilerleyen günlerde daha iyi şekilde tanıtacağız" dedi Yapılan çalışmanın tanıtım için son derece önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Eflatun Can Tortop ise bu tarz faaliyetlerle ilçe adına farkındalık oluşturduklarını belirtti.
(AB-KA
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