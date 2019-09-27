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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sandıklı’da orman yangını - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı’da orman yangını - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar 'da orman yangını - Arazöz ve itfaiye araçlarından görüntü - Ekiplerin yangın söndürme çalışması, Afyonkarahisar 'da orman yangını - Yangında 1 dekarlık alan zarar gördüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Akharım beldesi Aykadın mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 1 dekarlık alan zarar gördü.

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