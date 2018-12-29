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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sandıklı'da öğrencilere çeşitli kurslar veriliyor - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da öğrencilere çeşitli kurslar veriliyor - AFYONKARAHİSAR

- Sandıklı'da açılan kurslardan görüntü - Kursa katılan öğrencilerden görüntü - Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık'ın konuşmasıSandıklı'da öğrencilere çeşitli kurslar veriliyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilere satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslar veriliyor.Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi ve derslerine katkı sağlaması bakımından bu kursların düzenlendiğini söyledi.

Kursların haziran ayına kadar devam edeceğini ifade eden Uluışık, "Katılan öğrencilerimize kursların faydalı olduğunu gözlemliyoruz. Okulumuzda kurslardan 300 öğrencimiz yararlanıyor." dedi.

Ders Çalış Haziran Ayı Karahisar Öğrenciler Halk Oyunları 

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