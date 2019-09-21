Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı Video

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı Video

Kaza yerinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Cenaze Trafik Kazası Karahisar Avcılık 


- Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde meydana geldi. Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 otomobil Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptıktan sonra orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kekeç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Cemile Kekeç (1947) ve kızı Beyza Nur Karakum (1995) yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kekeç’in cenazesi Savcılık incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı