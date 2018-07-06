Sandıklı’da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

-Cesedin çıkarılması

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi susuz köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Kamil Girgin idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri yüklü kamyonet Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 60. Kilometresi Sandıklı Susuz köyü kavşağı yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metrelik şarampole düşerek ters döndü. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan ve hayatını kaybeden Girgin’nin cansız bedeni Sandıklı itfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

