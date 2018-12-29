Sandıklı’da kurslara yoğun ilgi

-Miralay Reşatbey İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık Röportaj

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( AFYON KARAHİSAR)- İlkokuldaki satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri kurslarına 300 öğrenci katılıyor AFYON KARAHİSAR



- Sandıklı'daki Miralay Reyatbey İlkokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen kurslarda 300 öğrenciye satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi eğitimler veriliyor. Kurslarla ilgili bilgi veren ve hafta içi ve hafta sonu öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirdiğini belirten Miralay Reyatbey İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık; “Çocuklarımızın hafta içi ve hafta sonlarını daha eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi için, ayrıca derslerine katkı sağlaması bakımından kurslarımızı düzenliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz kurslarımıza destek veriyor. Ekim ayında başlayan kurslarımız Haziran ayına kadar devam edecek. Katılan öğrencilerimizin hepsinde ders ve sosyal faaliyet olarak güzel faydalar olduğunu gözlemledik. Okulumuzda 13 öğretmenimiz satranç, satranç, drama, halk oyunları, görgü kuralları, verimli ders çalışma yöntemleri gibi kurslarda 300 öğrencimiz kurstan yararlanıyor” dedi.

Kurslara katılan 4. sınıf öğrencisi Kerim Altıntaş ise: “Hafta sonları okula geliyoruz ve eğlenceli bir şekilde kurslarımıza girerek okulumuzda vakit geçiriyoruz. Satranç oynuyorum. Akıl oyunu olduğu için derslerimi de olumlu yönde etkiliyor. Derslerimde başarı oranım yükseldi. Herkesin satranç oynamasını tavsiye ediyorum” dedi.



