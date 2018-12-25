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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sandıklı'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- Sandıklı'da kamyonetle motosiklet çarpıştı - 1 yaralı - Kamyonetin altında giren motosikletin çevredekilerce çıkarılmaya çalışılması - Ekiplerin kaza yeri incelemesiSandıklı'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunusemre Bulvarı Feza Sokak'ta Abdurrahman Gürdal idaresindeki 15 PY 268 plakalı kamyonet, Serkan Demir yönetimindeki 03 L 4173 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karahisar Motosiklet Sürücüsü 

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