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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sandıklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - AFYONKARAHİSAR Video

Sandıklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - AFYONKARAHİSAR Video

- Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresinde Susuz Köyü Kavşağı yakınındaki kaza yeri - Hurdaya dönen kamyonetin çekici ile kaldırılması - Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Girgin'in cesedi,AFAD görevlileri tarafından çıkarılması Afyonkarahisar 'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kamil Girgin (51) idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri yüklü kamyonet, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresinde Susuz Köyü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Girgin'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Hurdaya dönen kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Trafik Kazası Karahisar Trol 

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