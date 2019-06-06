Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sandıklı’da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu’nun katılımı ile bayramlaşma gerçekleşti

Sandıklı’da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu’nun katılımı ile bayramlaşma gerçekleşti

Veysel Eroglu'nun konuşması

Kış Turizmi Dolar Karahisar Termal Turizm Bayramlaşma 

-Bayramlaşmadan detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Sandıklı’da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’nun katılımı ile bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşma programında Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, Sandıklı’ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde inanılmaz yatırımlar yapıldığını barajlar ve köprüler yapıldığını anlattı. Eroğlu, Kumalar Dağı'nda kış turizmi tesisleri kurarak tabiat turizmi ve termal turizm ile Sandıklı’nın şaha kalkacağını söyledi.

Eroğlu, "Biz 5-6 bin dolar harcayacak turistleri Afyankarahisar'a, Sandıklı’ya getirmek istiyoruz"dedi.
Konuşmasının ardından Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri bayramlaşmak üzere Hocalar ilçesine gittiler. Diğer yandan programa Veysel Eroğlu'nun yanı sıra; Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kızılören Kaymakamı Recep Hasar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılören Kaymakamı Ali Erol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı