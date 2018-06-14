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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sandıklı’da çocuklara bayram erken geldi

Sandıklı’da çocuklara bayram erken geldi

ÇOCUKLARIN ŞEKER TOPLAMASI

Bayram Er Mezarlık Ziyareti Karahisar Uttu 

-BİR KADININ ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITMASI
-GENEL GÖRÜNTÜLER

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Şeker Bayramı çocuklara erken geldi. İlçede çok eski yıllara ait bir geleneği günümüzde çocuklar hala sürdürüyorlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı arife günü çocuklar mahalle ve köy meydanlarında toplanarak büyüklerin getirdiği şekerleri torbalarına topluyorlar. Sandıklı’da Arife günü ikindi namazından sonra mezarlık ziyaretine giden halk daha sonra yanlarındaki kilolarca şekerleri mahallelerinde toplanan çocuklara dağıtıyorlar. Bu bayram öncesinde de Yunus Emre Mahallesindeki meydanlığa toplanan yaklaşık 100 çocuk kadınlı erkekli büyüklerinin getirdiği şekerleri neşe içerisinde torbalarına toplayarak evlerinin yolunu tuttular.
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