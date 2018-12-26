Sandıklı Belediyesi yolda kalanlara konaklama sağladı çorba ikram etti

-BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ ÇOPBA İKRAMI ANONSU

-BLD KÜLTÜR İŞL MÜD HASAN KAŞDAŞ RÖP

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan Antalya Afyonkarahisar yolunda Sandıklı’da beklemek zorunda kalan yolcu ve şöförlere gece saat bir sıralarında sıcak çorba ikram etti. Olumsuz hava şartları nedeni ile akşam saatlerinde Sandıklı Belediyesinde kriz masası oluşturuldu. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatı ile Belediye kültür hizmetleri müdürlüğü ile Zabıta müdürlüğü Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında zor durumda kalanlar için otellerde ve apart dairelerde oda temin ettiler.Gece saat bir sıralarında’da otogar kavşagındaki beklemekte olan kamyon ve tır şöförlerine çorba ikramında bulundular. Sandıklı Belediyesi Kültür İşleri müdürü Hasan Kaşdaş yaptıgı açıklamada’’Sandıklı belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımıza çorba ikramı yapıyoruz,malumunuz Afyon tarafına Antalya tarafına yol kapalı,otoğar kavşagındayız ayrıca bünyemizde bulunan Kaplıca işletmelerinde konaklama ihtiyacı olanlara yer temin etmekteyiz.Allah herkezin yardımcısı olsun ,ekiplerimiz sabaha kadar burada bulunacaklar’’ dedi.



