Sandık görevlilerine detaylı eğitim Haberi

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- Edirne Halk Eğitim Merkezinde, sandık kurulu başkanları ve memur üyelerine 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için eğitim verildi.

Edirne İl Seçim Müdür Sevil Cellek, sandık görevlilerinin yapması gerekenleri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Cellek, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi yapılacak. Ona ilişkin ilçe seçim kurulunca görevlendirilmiş olan sandık kurulu başkan ve memur üyelerine eğitim amaçlı seminer düzenledik. Sandık kurulu başkan ve memur üyeye o gün yapacakları tüm işlemleri ayrıntılı olarak anlatılacak" dedi.

24 Haziran seçimlerinde ittifak oyu kullanılacağına dikkat çeken Cellek, "Cumhur ve millet ittifakı var. Burada birleşmiş partilerin almış olduğu oylar da değerlendirilecek. Ayrıca ittifak içerisinde tek partiye verilmiş oylar kendi partisine sayılacak. Bunlara ilişkin geçerli geçersiz oyların çok dikkatli bir şekilde sayılması, özen gösterilmesi husunda ayrıntılı olarak şimdi konuyu seminerde anlatacağız" ifadelerine yer verdi. Seçmenlerin dikkat etmesi gerekenler Seçmenlerin sandık başına geldiklerinde uyması gerekenleri anlatan Cellek, "Seçmenlerin yanında resimli ve T.C. kimlik numarası yazılı kimlik belgesi bulunması gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdıyla birlikte sandığa gitmesi gerekiyor. Sandığa giden seçmen öncelikle kendi sırasını görevliye bildirmeli. Sandık kurulunca arkasında Yüksek Seçim Kurulu filigramı sarı renk zarf. İlçe seçim kurulunca mühürlü olup olmadığı. Ve sandık kurulu başkanlığının mührü olup olmadığına bakacak. Onu aldıktan sonra arkası mühürlü iki adet oy pusulamız var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için onlarında arkasının mühürlü olup olmadığına baktıktan sonra oy verme kabinine yönelecek oyunu kullanacak. Önemli olan oy kullanım esnasında her partinin ve ittifakların olduğu yerde mühür basacağı siyasi partinin altında YSK’ca belirlenmiş yuvarlağın dışına taşırmamak. Seçmenlerden buna özen göstermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



