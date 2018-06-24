Sandık başına papağanlarıyla gitti - TRABZON

- Mustafa Topçu'nun konuşması - Okula girmesi ve sınıfa çıkması - Vatandaşın ilgisi - Oy kullanmasıSandık başına papağanlarıyla gitti - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Topçu, "Duman" ve "Paşa" adlı jako kongo cinsi papağanlarıyla oy kullandıTRABZON (AA) - Trabzon 'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu.Ortahisar ilçesi Temel Yaşar Çoruh İlkokuluna oy kullanmak için iki papağanıyla gelen Mustafa Topçu dikkati çekti.Okul bahçesinden itibaren vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşan 50 yaşındaki Topçu, 1312 nolu sandıkta, jako kongo cinsi "Duman" ve "Paşa" adlı papağanlarıyla oy kullandı.Topçu, kabinden çıktıktan sonra oy pusulalarını koyduğu zarfı da papağanlarıyla sandığa attı.Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanlarının kendisinin bir parçası olduğunu belirterek, oy kullanmaya da Paşa ve Duman ile birlikte geldiğini söyledi.
Vatandaşlık görevini yerine getirmek istediğini belirten Topçu, şunları kaydetti:"Kuş ve hayvan sevgisi bende çok farklı. O nedenle oy kullanmaya onlarla birlikte geldim. Onlar da bu ana şahit olsun istedim çünkü bu seçim farklı bir seçim olacak. Biz bir ekibiz. Hep birlikteyiz. Beş papağanım da olsa birlikte gelirdik. Çocuk gibi oldukları için evde bırakmak istemiyorum."Topçu, okula girerken ve koridorlarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirerek, "Görevlilerden yana herhangi bir sorun yaşamadım. Yardımcı oldular. Görenler ise fotoğrafını çekerek papağanları sevdiler. Onlar olmayınca beni tanıyan da olmuyor." diye konuştu. Topçu, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.