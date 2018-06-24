Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sandık başına papağanlarıyla gitti - TRABZON

Sandık başına papağanlarıyla gitti - TRABZON

- Mustafa Topçu'nun konuşması - Okula girmesi ve sınıfa çıkması - Vatandaşın ilgisi - Oy kullanmasıSandık başına papağanlarıyla gitti - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Topçu, "Duman" ve "Paşa" adlı jako kongo cinsi papağanlarıyla oy kullandıTRABZON (AA) - Trabzon 'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu.Ortahisar ilçesi Temel Yaşar Çoruh İlkokuluna oy kullanmak için iki papağanıyla gelen Mustafa Topçu dikkati çekti.Okul bahçesinden itibaren vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşan 50 yaşındaki Topçu, 1312 nolu sandıkta, jako kongo cinsi "Duman" ve "Paşa" adlı papağanlarıyla oy kullandı.Topçu, kabinden çıktıktan sonra oy pusulalarını koyduğu zarfı da papağanlarıyla sandığa attı.Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanlarının kendisinin bir parçası olduğunu belirterek, oy kullanmaya da Paşa ve Duman ile birlikte geldiğini söyledi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek istediğini belirten Topçu, şunları kaydetti:"Kuş ve hayvan sevgisi bende çok farklı. O nedenle oy kullanmaya onlarla birlikte geldim. Onlar da bu ana şahit olsun istedim çünkü bu seçim farklı bir seçim olacak. Biz bir ekibiz. Hep birlikteyiz. Beş papağanım da olsa birlikte gelirdik. Çocuk gibi oldukları için evde bırakmak istemiyorum."Topçu, okula girerken ve koridorlarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirerek, "Görevlilerden yana herhangi bir sorun yaşamadım. Yardımcı oldular. Görenler ise fotoğrafını çekerek papağanları sevdiler. Onlar olmayınca beni tanıyan da olmuyor." diye konuştu.
Topçu, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Muhabir Şahit Hayvan Sevgisi Ulalar Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı