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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sandığı bayramda da yalnız bırakmadılar İzle

Sandığı bayramda da yalnız bırakmadılar İzle

Ayvalık Deniz Hudut kapısına ait detaylar

Seçim Süreci Genel Seçimler Yurt Dışı Gurbetçi İran Seçimleri 

-Sandığa ait detaylar
-Oy kullananlara ait detaylar
-MHP tarafından görevlendirilen Meral Özerden ile RÖP.
-Sandığa ait detaylar
-Sandıkta CHP adına görev yapan sandık müşahidi Ertan Sevinç ile RÖP.
-Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 nolu sandıkta AK Parti adına görev yapan Hikmet Şimşek ile RÖP.
-Sandık görevlilere ait toplu detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların tatil amacıyla geldikleri Türkiye’deki hudut kapılarında oy kullanma işlemleri Ramazan Bayramı’na rağmen tüm hızıyla sürüyor. Bayramda da, Türkiye’nin en batısındaki hudut kapısı olarak nitelendirilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 nolu sandıkta süren oy kullanma işlemleri için görev yapan sandık kurulu başkan ve partili üyeler, herkes bayram yaparken görevlerinin başından ayrılmıyorlar. Sabah saat 08.00 ile 16.00, 16.00 ile 24.00 ve 24.00 ile 08.00 aralıklarında toplam 3 vardiya halinde kesintisiz 24 saat görev yapılan sandığın başında 3’er sandık başkanı, 3’er sandık başkan yardımcısı, 3’er AK Parti, 3’er MHP ve 3’er CHP temsilcileri gurbetçi vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanmaları için ter döküyor. Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan sandığın başında MHP tarafından görevlendirilen Meral Özerden, yurt dışından Türkiye’ye gelip oy kullanan gurbetçi vatandaşlara bayram süresince hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu kez seçim süreci Ramazan Bayramı’nı içine aldı. Ama bizde her şeye rağmen görevimizin başındayız.” dedi.
Sandıkta CHP adına görev yapan sandık müşahidi Ertan Sevinç de, “Görev kutsaldır. Bizim bayramımız burada geçiyor. Biz inşallah bayramımızı 24 Haziran’da demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Tabi çoluk çocuk ve torunlar bayram günü evde bayramlaşırken, bizim burada olmamız biraz zorlandık ama şu anda zorlanmıyorum. Sanki yıllardır burada bu işi yapıyormuş gibi bir duyguya sahibim. Herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki A-1 nolu sandıkta AK Parti adına görev yapan Hikmet Şimşek ise; 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli bir viraj olduğunu belirterek, “ Şu anda görevimizin başındayız. Bizim için asıl bayram 24 Haziran’dan sonra demokrasi bayramı olacaktır. Bayram günü burada sandık başında görev yapmak tabi ki zor. Mesela torunlarım eve gelmiş. Onları özledim ama bizde dava aşkı var. Memleket aşkı var. Bu yüzden de sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Allah nasip ederse biz bayramımızı 24 Haziran’dan sonra yaparız” diye konuştu.

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