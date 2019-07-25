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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak böyle çaldı Haberi

Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak böyle çaldı Haberi

Güvenlik kamerası

Market Akalan Kamera İlginç Görüntü Hırsız 

-hırsızlık anı
-Market işletmecisinden röportaj

( DENİZLİ -ÖZEL) - Marketten 5 sandalye çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de market bahçesinden sandalyelerin çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, üst üste duran 5 sandalyeyi şahsın rahat tavırlarla kafasının üstüne koyup gitmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Olay, Merkezefendi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir şahıs oturmak için kullanılan 5 sandalyeyi gözüne kestirdikten sonra kafasının üstüne alarak ortadan kayboldu. Şahsın sandalyeleri çalarken hayli rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Hırsızın yabancı uyruklu olduğunu iddia eden market işletmecisi Güngör Şengün, sabah dükkana geldiğinde sandalyelerin orada olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızın marketin önünde bulunan 5 adet sandalyeyi çaldığını gördü. Güvenlik kameralarını izledikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan Şengün, “O gün biz de sabah 4 buçuğa kadar dükkan temizliği yapmıştık, o yüzden geç gittik. Sabah 6’yı 10 geçe bu olay olmuş. Bir tane şahıs geliyor, kendi eliyle koymuş gibi rahat bir şekilde alıp gidiyor. Bunların olmasını istemiyoruz. Bizim başımıza gelen başka bir arkadaşın başına gelmesin” dedi.
Olayın ardından Şengün’ün emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.
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