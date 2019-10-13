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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Sancaktepe Spor Şöleni’ne coşkulu açılış

Sancaktepe Spor Şöleni’ne coşkulu açılış

- Salondan detaylar

Genç Nüfus Siyasi Partiler Mehter Takımı Halk Oyunları Basın Mensupları 

-- Gösterilerden detaylar
-- Şeyma Döğücü ile röp
-- Capoiera gösterisi
-- Ev kadınlarının spor gösterisi

- İSTANBUL

- Sancaktepe’de spor sezonu, Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen spor şöleniyle başladı.
25 branşta 107 bin çocuğa spor eğitimi verildiğini kaydeden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepe’de gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.
Sancaktepe’de yeni spor sezonu, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Şöleni’yle başladı.
Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen açılış şölenine küçük ve genç sporcuların yanı sıra aileler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Spor salonunun hınca hınç dolduğu etkinlikte mehter takımı, cambaz gösterisi, halk oyunları ve spor gösterileri nefes kesti. Küçük sporcuların coşku ve heyecanları ise yüzlerinden okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda basın mensuplarına konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün gençlerimizle, çocuklarımızla bir aradayız. Sancaktepe’nin sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktık. Çünkü Sancaktepe’de genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Biz de çocuklarımıza inanıyoruz ki bedensel etkinliklerini arttırdığımız sürece, bedeni sağlıklı olan çocuklarımızın zihinlerinin de sağlıklı olacağına inanıyoruz. Onun için ilk günden beri spora olan desteğimiz sürüyor. Bugün gördüğünüz gibi, spor okullarımızda olan öğrencilerle bir aradayız. Sancaktepe’de 25 ayrı branşta 107 bin çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz, onlarla bir araya geliyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Bugün de hep birlikte spor sezonumuzun açılışını şehitlerimizi unutmadan, onları yad ederek ve her bir çocuğumuzun kadınıyla, erkeğiyle vatan savunmasında her daim görev alacağına inanarak, birlikte spor sezonumuzun açılışını yapacağız” dedi.
Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programa oyunları gösterileri renk kattı. Küçük ve genç sporcuların ortaya koyduğu capoeira gösterisi ise nefesleri kesti. Sporcular salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Öte yandan, spora kazandırılan her yaştan annelerin sunduğu gösteri büyük beğeni topladı.
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