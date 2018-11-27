Sancaktepe şehidi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

-Vatandaşlardan görüntüler

-Şehidin getirilişi

-Şehidin masaya bırakılması

-Duaların okunması

-Cenaze namazının kılınması

-Ailenin tabut başında ağlaması

-Mezarlıktan görüntüler

-şehidin fotoğrafı



( BİTLİS ) BİTLİS



- İstanbul Sancaktepe'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Muş'tan ambulansla törenin düzenlendiği Güroymak Gençlik Merkezi Spor Salonuna getirildi.

Burada Şehit Aslan'ın özgeçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajının okunmasının ardından Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görevli İkmal Yüzbaşı Bekir Alparslan tarafından konuşma yapıldı. Törene katılan şehidin yakınlarını, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Yardımcısı Ahmet Koca, Vali Oktay Çağatay, askerler ve törene katılanlar teselli etti. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Daha sonra ambulansa alınan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı Budaklı köyüne götürülerek defnedildi. Babası emekli güvenlik korucusu olan Şehit Aslan'ın, biri 40 günlük olmak üzere 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Törene Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



