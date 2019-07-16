Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’deki otobüs kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı İzle

Sancaktepe’deki otobüs kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı İzle

İş yerinin güvenlik kamera görüntüsü

Otobüs Kazası Kamera Yolcu Otobüsü Servis Aracı Trol 

-Kaza anı
-Ahmet Demirci’nin bagajından malzeme alması
-Otobüsün araca çarpması
-Ahmet Demirci ile röp.

( İSTANBUL -ÖZEL)- Arıza nedeniyle iş yerine gelen vatandaş, ölümden döndü İSTANBUL

- Sancaktepe’de İETT otobüsünün neden olduğu kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada arıza nedeniyle iş yerine gelen bir vatandaş ise dakikalar içerisinde ölümden döndü. Namık Kemal Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde İETT’ye ait yolcu otobüsü, bir servis aracı ile bir araca çarpmış, daha sonra da dükkana girmişti. Yaşanan kazanın görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle erken gelen Ahmet Demirci ise ölümden döndü. İş yerinden aracına doğru giden ve bagajdan malzeme alan Ahmet Demirci, iş yerine girdikten kısa bir süre sonra ise kazanın şokunu yaşadı. Hızla gelen otobüs, yoldan geçen bir servis minibüsüne ardından Ahmet Demirci’nin park halindeki aracına çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra da kaldırımdaki yayaya çarparak dükkana girdi. Otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından restorantta bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Kazanın şokunu yaşayan Ahmet Demirci, “İş yerimdeki arıza nedeniyle erken gelmiştim. Bir ara aracın yanına kadar gittim. Daha sonra içeri girdim ve hemen ardından kaza oldu. Otobüs yukarıdaki duraktan çıktıktan sonra kontrolden çıkmış ve burada bir servis aracına çarptıktan sonra da benim aracıma çarptı ve dükkana girdi” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı