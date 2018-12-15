Sancaktepe'de uyuşturucu tacirine operasyon İzle

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe'de araç içinde uyuşturucu satan zanlı polisten kaçamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Safa Mahallesinde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, aracı aynı mahallede bulunan Veysel Karani Caddesi'nde durdurdu. Araçta bulunan F.G. (27) ve B.İ. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. F.G.'nin üzerinde yapılan aramalarda 6,7 gram skunk maddesi ele geçirildi. F.G.'nin ikametinde yapılana aramalarda ise 1 adet tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 150 adet şeffaf poşet, 38 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1,451 gram skunk maddesi, 135,7 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. serbest kalırken F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

