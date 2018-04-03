- Sancaktepe’de, ‘Teknolojide Milli ve Yerli Dönüşüm’ konuşuldu

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal konuşma

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi, ‘Teknolojide Milli ve Yerli Dönüşüm’ konulu panel düzenledi.

Alanında uzman kişilerin katıldığı panelde, teknolojide milli ve yerli dönüşüme dikkat çekildi. Sancaktepe Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile, teknoloji alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilebilecek milli ve yerli dönüşüm hamlelerinin konuşulması amacıyla, ‘Teknolojide Milli ve Yerli Dönüşüm’ konulu panel düzenledi.

Mustafa Öncel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele; Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Ertürk, İstanbul Anadolu Yakası KOSGEB Müdürü Selim Serkan Ercan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal ve çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı katıldı.

Alanında uzman kişilerin görüşlerini paylaştığı panelde, teknolojide milli ve yerli dönüşüme dikkat çekildi. “Onun gemisi denizde yüzerken seninki niye yüzmesin” Panelin açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “ Bir kısım gençlerimiz Ortadoğu Teknik Üniversitesinde eylem yapıyorlar. Niye? Ne lüzum var böyle bir tesise diye. Bunu çağdaşlık adına mı, çevrecilik adına mı, farklı bir anlayış için mi yapıyorlar bilemeyiz. Gençlere sormak lazım. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kendilerini çevreci olarak tanıtan toplumlarda, hangi ülkede ne kadar nükleer tesis var önce onu öğrensinler. Türkiye’de bir tane yok. Elin oğlu, yumruk kadar bir enerjiyle okyanuslara savaş gemisi çıkarıyor, hiç tükenmiyor. Onun gemisi denizde yüzerken seninki niye yüzmesin. Onlara akıl verenler, onları farklı bir şekilde yönlendirenler var. Arka planda neler var onu bir bilseler öndeki maşa, arkadaki oynatan farklı kesimler. Bunu ayırt etmek lazım. Onun için bizim iki ayağımızın üzerinde duracak her türlü yeniliğe, gelişime, dönüşüme açık olmak zorundayız” diye konuştu.

“Türkiye’de teknolojinin milli ve yerli dönüşümünü hep birlikte tartışacağız” Bilim, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal ise, “Bugün Türkiye’de teknolojinin milli ve yerli dönüşümünü hep birlikte tartışacağız. Bilim ve teknoloji, özellikle sanayideki gelişmeler cumhuriyetimizin çok daha gerisine Osmanlı dönemine denk geldiğini buradan vurgulayabiliriz. Kadim bir geleneğimizi temsil eden Osmanlı geniş bir coğrafyada tıptan matematiğe, kimyadan astronomiye çok büyük, dünyaca eserler ortaya koymuş. Büyük bir medeniyetin temsilcisi olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türkiye sanayi ve teknoloji alanında çok büyük adımlar atmaya çalışmış olsa da küresel güçler Türkiye’nin bu dönüşümüze zaman zaman engel olmuştur. Ancak son 10 yılda geldiğimiz bu noktada 2023 hedeflerimize baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti devleti küresel rekabet içerisinde hak ettiği yeri algılayarak dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda büyük bir adım atmıştır. İşte bugün burada, Türkiye’nin bu 200 yıllık yeniden küllerinden doğuş sürecini hangi aşamalardan nereye doğru geldiğini hep beraber izleyeceğiz” dedi.

(EK-EY

